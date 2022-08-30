Адвокат: для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова запросили 24 года колонии

Адвокат Дмитрий Катчев, представляющий в суде интересы советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил, что обвинение попросило приговорить его подзащитного к 24 годам колонии по делу о госизмене, сообщает РИА новости.

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«Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима», - уточнил он.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Сафронов свою вину не признаёт и связывает уголовное дело со своей работой в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».

Президент России Владимир Путин заявил, что дело в отношении Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеОбвинениеГосизменаИван Сафронов
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