Адвокат: для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова запросили 24 года колонии

«Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима», - уточнил он.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Сафронов свою вину не признаёт и связывает уголовное дело со своей работой в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».

Президент России Владимир Путин заявил, что дело в отношении Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

