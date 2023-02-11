Гурулиев объяснил ситуацию в Угледаре

По мнению Гурулиева, «на войне бывает всякое». Парламентарий заявил, что не собирается кого-то оправдывать или обвинять, и указал на возможные причина сложившейся ситуации для российских военных.«Во-первых, могли элементарно заблудиться, к сожалению, такое бывает. Во-вторых, могли попасть под дружественный огонь, такое тоже бывает. В-третьих, кто-то где-то взаимодействие не организовал, связь потерял», - считает генерал-лейтенант.Он призвал понять причины случившегося, провести анализ ситуации и довести отрицательный опыт до всех войск. Гурулиев считает, что российские войска будут идти вперед.

«Я надеюсь, что по Угледару разберутся, поймут причины, сделают выводы», - заключил политик.

Ранее, 10 февраля, Денис Пушилин сообщил, что жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение населенного пункта, сообщает НСН.

