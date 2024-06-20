Советник главы ДНР Гагин пострадал из-за атаки беспилотника
Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с БПЛА в районе поселка Еленовка. Об этом рассказал сам пострадавший в беседе с ТАСС.
«Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Зная, что могут работать дроны, заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом», — поделился советник главы ДНР.
По словам Гагина, он получил осколочные ранения лица и плеча, ссадины, а его товарищ — множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра.
Ранее замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Белгородской области получил контузию в результате атаки украинского беспилотника, напоминает 360.ru.
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