Союз журналистов России окажет помощь семье погибшего военкора РИА Новости

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что СЖР готов оказать помощь семье погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО

Вдобавок СЖР будет ходатайствовать о присвоении Журавлеву ордена Мужества.

Накануне стало известно, что военкор Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне проведения спецоперации.

В Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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