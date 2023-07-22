Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО

Уточняется, что обстрел ВСУ произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Также был ранен фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Добавок под огнем украинских военных были журналисты ТАСС, Россия и пресс-службы Администрации Запорожской области.

Ранее Минобороны России сообщило об «ударе возмездия» по ВСУ за атаку на Крымский мост 17 июля, высокоточным оружием морского базирования был нанесен удар по объектам в районе Одессы. Здесь готовились атаки против РФ с применением безэкипажных катеров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

