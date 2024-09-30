Сотрудников Госавтоинспекции арестовали за аферу при сдаче экзаменов

Правоохранители в Саратовской области задержали троих сотрудников Госавтоинспекции за организованную ими аферу, которая облегчает сдачу экзаменов на водительские права. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление МВД по региону.

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Установлено, что инспекторы из МО МВД России «Базарно-Карабулакский» за вознаграждение допускали за руль во время экзамена умелых водителей вместо пришедших сдавать экзамены учеников автошкол.

В МВД заявили, что в случае подтверждения вины задержанных их руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, а самих гаишников уволят по отрицательным основаниям из органов внутренних дел и назначат им предусмотренное законом наказание.

Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев заявил, что после вступления в силу нововведений при сдаче на права ничего не изменилось, кроме увеличения ожидания пересдачи и роста взяток.

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ФОТО: РИА Новости
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