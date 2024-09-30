Сотрудников Госавтоинспекции арестовали за аферу при сдаче экзаменов
Правоохранители в Саратовской области задержали троих сотрудников Госавтоинспекции за организованную ими аферу, которая облегчает сдачу экзаменов на водительские права. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление МВД по региону.
Установлено, что инспекторы из МО МВД России «Базарно-Карабулакский» за вознаграждение допускали за руль во время экзамена умелых водителей вместо пришедших сдавать экзамены учеников автошкол.
В МВД заявили, что в случае подтверждения вины задержанных их руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, а самих гаишников уволят по отрицательным основаниям из органов внутренних дел и назначат им предусмотренное законом наказание.
Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев заявил, что после вступления в силу нововведений при сдаче на права ничего не изменилось, кроме увеличения ожидания пересдачи и роста взяток.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пакистанский мультфильм «Стеклодув» в стиле Хаяо Миядзаки выйдет в России
- Туристы потратили свыше 22 млрд рублей на отдых в Казани
- «Хезболла» опровергла информацию о назначении нового лидера
- Путин наградил экс-посла Азербайджана Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
- СМИ: Трамп готовит тезисы по признанию выборов недействительными при поражении
- Сотрудников Госавтоинспекции арестовали за аферу при сдаче экзаменов
- В Париже начался суд над Марин Ле Пен и членами ее партии
- Режим ЧС из-за пожаров ввели в Ростовской области
- СМИ: Поставка товаров в РФ через Киргизию может подорожать на 60%
- Яровая: Нелегальная миграция является источником непредсказуемых угроз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru