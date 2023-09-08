Сотрудники МВД задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть»
МВД России пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть», которая готовила серию тяжких преступлений. Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.
«Совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров ... группировки "Белая масть", участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями», — цитирует Волк «МВД Медиа».
По предварительным данным, группировка готовила совершение тяжких преступлений, в том числе направленных против интересов РФ, пишет RT. Правоохранители выявили места проживания активных участников «Белой масти» и задержали их. У фигурантов обнаружили нацистскую символику и атрибутику, холодное и учебное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, боеприпасы.
По факту деятельности экстремистского объединения возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (оправдании или пропаганде терроризма), призывах к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждении ненависти либо вражды. Злоумышленников заключили под стражу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru