ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт на железной дороге
ФСБ задержала жителя Севастополя, который по заданию украинской военной разведки готовил диверсионно-террористический акт на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
«Задержан гражданин России, житель Севастополя 1978 года рождения, который ... осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта», — подчеркнули в ФСБ.
В ведомстве указали, что злоумышленник намеревался совершить теракт в целях нарушения воинских перевозок. Правоохранители обнаружили в тайнике фигуранта самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе взрывчатого вещества иностранного производства. Против задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в регионе был предотвращен теракт на железной дороге, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Политик поблагодарил ФСБ за эффективную работу.
«Объекты транспортной инфраструктуры – одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее ФСБ задержала в Ростовской области 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации российских военных на Кубани, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru