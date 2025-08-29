В Дагестане один человек пострадал при пожаре на АЗС
29 августа 202510:27
Возгорание произошло на автозаправочной станции в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщило главное управление МЧС по регионе.
Отмечается, что на АЗС на въезде в населенный пункт Верхнее Казанище загорелось здание операторской.
«В результате происшествия пострадал оператор АЗС, получивший ожоги конечностей и спины», — указали в МЧС.
Раненого доставили в больницу. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в жилом доме в Кировском районе Санкт-Петербурга, погиб один человек, напоминает РЕН ТВ.
