Сотрудники МЧС нашли тела двоих россиян в турецком Хатае
Российские спасатели нашли двух погибших россиян в ходе поиска семьи под завалами обрушившегося дома в Хатае (Турция) — женщину и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве добавили, что поиски остальных членов семьи продолжаются.
Уточняется, что в результате землетрясений в Турции погибло 18342 человека, еще более 74 тысяч человек получили ранения. В стране объявлен недельный траур, а в десяти пострадавших провинциях на три месяца введено чрезвычайное положение.
Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил, что сейсмическая активность на планете увеличилась из-за испытаний ядерного оружия. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- СМИ: В украинских регионах прогремели взрывы
- Умер первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко
- Интернет-пользователи раскритиковали Зеленского за слова о Шольце
- Небензя заявил, что Киев не заинтересован в переговорах с Москвой
- Семьи погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске получат по 1 млн рублей
- Советник Пушилина заявил об очень тяжелой ситуации в Марьинке
- Группа беспилотников попыталась атаковать Брянский аэропорт
- Путин: Усилия дипломатов сорвали планы Запада по изоляции России
- Сотрудники МЧС нашли тела двоих россиян в турецком Хатае
- Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru