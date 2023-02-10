Сотрудники МЧС нашли тела двоих россиян в турецком Хатае

В ведомстве добавили, что поиски остальных членов семьи продолжаются.

Уточняется, что в результате землетрясений в Турции погибло 18342 человека, еще более 74 тысяч человек получили ранения. В стране объявлен недельный траур, а в десяти пострадавших провинциях на три месяца введено чрезвычайное положение.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил, что сейсмическая активность на планете увеличилась из-за испытаний ядерного оружия. Об этом сообщило агентство НСН.

