Сотрудник РАН связал землетрясение в Турции с ядерными испытаниями

Ученый объяснил, что существует понятие триггеров землетрясения, которые связан в том числе с фазами луны. В частности, мощное землетрясение в Турции произошло в момент полнолуния, так как на сейсмическую активность влияют гравитационные силы.

«Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение. После испытаний ядерного оружия в атмосфере, под землей особенно резко возросла глобальная сейсмическая активность, и она продолжается на повышенном уровне. Хотя испытания прекратились», — рассказал Пулинец.

Геофизик отметил, что землетрясение в Турции может спровоцировать связанные с толчками явления в городах в радиусе 2000 км на Кавказе, Аравийском полуострове, в Азербайджане и Туркмении.

«Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже (есть такое в сейсмологии понятие „процесс подготовки землетрясения“) есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться», — предупредил ученый.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции 6 февраля. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 12 391 человек, пострадали 62 914, отмечает РЕН ТВ.

