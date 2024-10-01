Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов украинских спецслужб

Уточняется, что задержанные передавали украинской стороне сведения о российских военных объектах, а также о перемещении российской военной техники.

По данным ФСБ, один из задержанных, 45-летний житель Крыма, связался со Службой безопасности Украины (СБУ) по открытому GSM-каналу мобильной связи. Вторым задержанным является 43-летний иностранец, который предложил свои услуги ГУР МО Украины через интернет-мессенджер.

Оба злоумышленника были арестованы. Против них возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о госизмене.

Ранее ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, склонявших к насилию в отношении властей, учителей и одноклассников российских подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

