Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов украинских спецслужб
Два агента украинских спецслужб были задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает управление службы по республике и Севастополю.
Уточняется, что задержанные передавали украинской стороне сведения о российских военных объектах, а также о перемещении российской военной техники.
По данным ФСБ, один из задержанных, 45-летний житель Крыма, связался со Службой безопасности Украины (СБУ) по открытому GSM-каналу мобильной связи. Вторым задержанным является 43-летний иностранец, который предложил свои услуги ГУР МО Украины через интернет-мессенджер.
Оба злоумышленника были арестованы. Против них возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о госизмене.
Ранее ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, склонявших к насилию в отношении властей, учителей и одноклассников российских подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru