ФСБ пресекла серию диверсий в Ингушетии
Серия диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей предотвращена в Ингушетии, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).
По данным спецслужбы, восемь местных жителей занимались подготовкой преступления. Один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление при задержании и получил несовместимые с жизнью ранения. Остальных преступников арестовали.
По адресам и в тайниках обнаружены взрывчатка, гранатомет, девять пистолетов, пять автоматов и 11 гранат.
Ранее ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы РФ журналистами США и Румынии, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгограде три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
- Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с РФ
- ФСБ пресекла серию диверсий в Ингушетии
- Маск: Демократы уничтожат конституцию США
- ХАМАС заявило о смерти одного из лидеров движения в Ливане
- Константин Хабенский может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме
- СМИ: Израиль отменил операцию по ликвидации лидера ХАМАС
- Mia Boyka опровергла сообщения о снижении гонорара за корпоративы
- Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ
- В Москве при пожаре в ЖК в Ильменском проезде погиб человек, двое пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru