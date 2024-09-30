ФСБ пресекла серию диверсий в Ингушетии

Серия диверсий на энергетических объектах и нападений на правоохранителей предотвращена в Ингушетии, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

ФСБ исключила связь взрыва на мосту под Самарой с атакой беспилотника

По данным спецслужбы, восемь местных жителей занимались подготовкой преступления. Один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление при задержании и получил несовместимые с жизнью ранения. Остальных преступников арестовали.

По адресам и в тайниках обнаружены взрывчатка, гранатомет, девять пистолетов, пять автоматов и 11 гранат.

Ранее ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы РФ журналистами США и Румынии, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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