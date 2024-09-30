ФСБ пресекла серию диверсий в Ингушетии

По данным спецслужбы, восемь местных жителей занимались подготовкой преступления. Один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление при задержании и получил несовместимые с жизнью ранения. Остальных преступников арестовали.



По адресам и в тайниках обнаружены взрывчатка, гранатомет, девять пистолетов, пять автоматов и 11 гранат.

Ранее ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы РФ журналистами США и Румынии, напоминает «Свободная пресса».

