Сотрудники ФСБ задержали украинца за контрабанду военной продукции в Белгородской области
Сотрудники ФСБ предотвратили в Белгородской области контрабанду запчастей к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на Украину. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что груз должны были незаконно переправить на предприятие, входящее в оборонный комплекс Украины.
Правоохранителям удалось установить причастность к попытке контрабанды гражданина Украины. Против него возбуждено уголовное дело по факту контрабанды материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Силовики установили причастность к организации незаконной поставки гражданина Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»). Фигуранту грозит до семи лет заключения.
Ранее жителя Симферополя признали виновным в контрабанде военной атрибутики в США и Западную Европу, мужчину приговорили к 3,5 года заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru