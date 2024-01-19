Сотрудники ФСБ задержали украинца за контрабанду военной продукции в Белгородской области

Отмечается, что груз должны были незаконно переправить на предприятие, входящее в оборонный комплекс Украины.

Правоохранителям удалось установить причастность к попытке контрабанды гражданина Украины. Против него возбуждено уголовное дело по факту контрабанды материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Силовики установили причастность к организации незаконной поставки гражданина Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»). Фигуранту грозит до семи лет заключения.

Ранее жителя Симферополя признали виновным в контрабанде военной атрибутики в США и Западную Европу, мужчину приговорили к 3,5 года заключения.

