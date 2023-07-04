Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики на Запад
Жителя Симферополя признали виновным в контрабанде военной атрибутики в США и Западную Европу, мужчину приговорили к 3,5 года заключения. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
По данным ведомства, 40-летний крымчанин организовал преступную схему, перепродавая продукцию химзащиты. Мужчина покупал товары онлайн у частных лиц, затем выставлял их на продажу в своем интернет-магазине и отправлял в США, Германию, Францию, Великобританию, Грецию. Симферополец отправил 11 посылок, которые перехватили таможенники.
«В документах мужчина указывал, что отправляет шапки, сумки, маски. Но экспертиза показала, что все это военная атрибутика», — отметили в пресс-службе ФТС.
При обысках в гараже крымчанина обнаружили оборудованный склад с более 200 товарами военного назначения. Оперативники изъяли продукцию.
Ранее ФСБ перехватила в аэропорту Шереметьево контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов общей стоимостью свыше 6 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Груз перевозил иностранный гражданин, он задержан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор по маркетингу «ВКонтакте» Володин покинул компанию
- Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года
- Пробка на Крымском мосту со стороны полуострова ликвидирована
- Путин: Более 80% сделок России и Китая проводится в рублях и юанях
- Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
- Украинские депутаты получили повестки в военкомат перед заседанием
- Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики на Запад
- Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться
- «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ
- Москалькова отказалась считать исчерпанным инцидент с Милашиной и Немовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru