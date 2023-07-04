Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики на Запад

По данным ведомства, 40-летний крымчанин организовал преступную схему, перепродавая продукцию химзащиты. Мужчина покупал товары онлайн у частных лиц, затем выставлял их на продажу в своем интернет-магазине и отправлял в США, Германию, Францию, Великобританию, Грецию. Симферополец отправил 11 посылок, которые перехватили таможенники.

«В документах мужчина указывал, что отправляет шапки, сумки, маски. Но экспертиза показала, что все это военная атрибутика», — отметили в пресс-службе ФТС.

При обысках в гараже крымчанина обнаружили оборудованный склад с более 200 товарами военного назначения. Оперативники изъяли продукцию.

Ранее ФСБ перехватила в аэропорту Шереметьево контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов общей стоимостью свыше 6 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Груз перевозил иностранный гражданин, он задержан.

