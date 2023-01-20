В Белгородской области пресекли канал контрабанды военной продукции с Украины
Правоохранители пресекли в Белгородской области контрабанду продукции военного назначения с территории Украины на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
Силовики установили, что к каналу контрабанды причастен один из предпринимателей Шебекинского района. Военную продукцию завезли с украинской территории под видом товара, который якобы предназначен для сохранности скоропортящихся продуктов в общепите. Затем контрабанду под видом самостоятельно изготовленных товаров поставили в одно из оборонно-промышленных предприятий в рамках госконтракта в интересах Минобороны.
Против подозреваемого возбудили ряд уголовных дел по статье о контрабанде материалов. Предпринимателю грозит до 10 лет заключения. Правоохранители продолжают расследование дела.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США, подозреваемого в сборе развединформации «по биологической тематике», направленной против безопасности России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru