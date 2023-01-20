В Белгородской области пресекли канал контрабанды военной продукции с Украины

Силовики установили, что к каналу контрабанды причастен один из предпринимателей Шебекинского района. Военную продукцию завезли с украинской территории под видом товара, который якобы предназначен для сохранности скоропортящихся продуктов в общепите. Затем контрабанду под видом самостоятельно изготовленных товаров поставили в одно из оборонно-промышленных предприятий в рамках госконтракта в интересах Минобороны.

Против подозреваемого возбудили ряд уголовных дел по статье о контрабанде материалов. Предпринимателю грозит до 10 лет заключения. Правоохранители продолжают расследование дела.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США, подозреваемого в сборе развединформации «по биологической тематике», направленной против безопасности России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

