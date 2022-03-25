ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам

Как отметили в ведомстве, хабаровчанин анонимно через интернет обратился к украинской спецслужбе, предложив передать за денежное вознаграждение «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».

Гражданин по роду своей деятельности имел доступ к закрытой информации и преследовал корыстный умысел. Однако ФСБ своевременно приняла меры, и задержанному не удалось реализовать свои планы.

