ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам

Жителя Хабаровска задержали за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам Украины, против него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ накрыла в Крыму схроны с оружием и боеприпасами

Как отметили в ведомстве, хабаровчанин анонимно через интернет обратился к украинской спецслужбе, предложив передать за денежное вознаграждение «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».

Гражданин по роду своей деятельности имел доступ к закрытой информации и преследовал корыстный умысел. Однако ФСБ своевременно приняла меры, и задержанному не удалось реализовать свои планы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГосизменаХабаровскФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры