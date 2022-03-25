ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам
Жителя Хабаровска задержали за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам Украины, против него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как отметили в ведомстве, хабаровчанин анонимно через интернет обратился к украинской спецслужбе, предложив передать за денежное вознаграждение «сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».
Гражданин по роду своей деятельности имел доступ к закрытой информации и преследовал корыстный умысел. Однако ФСБ своевременно приняла меры, и задержанному не удалось реализовать свои планы.
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