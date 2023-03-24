Сотрудники ФСБ задержали таможенника при получении взятки в 300 тысяч рублей

По сведениям Telegram-канала «112», майора взяли с поличным при получении 300 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Связано ли его задержание с уголовным делом в отношении замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и главы центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, которых подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч долларов, пока неизвестно.

В ходе обысков в кабинетах Беглова и Алеева нашли 40 млн рублей. Следствие ходатайствует об их аресте.

Ранее полиция задержала подозреваемых в хищении 500 млн рублей бывших финансового директора и заместителя главного бухгалтера фармпредприятия в Тульской области.

