Подозреваемых в хищении более 500 млн рублей задержали в Тульской области
Полиция задержала подозреваемых в хищении 500 миллионов рублей бывших финансового директора и заместителя главного бухгалтера фармпредприятия в Тульской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, задержанные женщины постоянно приобретали на похищенные деньги дорогую недвижимость, причем не только в России, люксовые автомобили, драгоценности, бытовую технику и брендовую одежду.
«В ходе обысков по местам проживания женщин изъято более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. По ходатайству следователя судом на их имущество наложен арест на сумму более 35 миллионов рублей», - отметила Волк.
Добавляется, что в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Сейчас обе женщины находятся под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что в Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни по делу о взятке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- На Украине арестовали активы жены Медведчука
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
- СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
- Песков оценил обращение зампреда СБ Медведева к телеграммам Сталина
- Сотрудники ФСБ задержали таможенника при получении взятки в 300 тысяч рублей
- Препарат от коронавируса «Мир-19» в ближайшее время появится в аптеках
- Король Карл III не поедет во Францию из-за массовых протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru