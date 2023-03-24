Подозреваемых в хищении более 500 млн рублей задержали в Тульской области

По ее словам, задержанные женщины постоянно приобретали на похищенные деньги дорогую недвижимость, причем не только в России, люксовые автомобили, драгоценности, бытовую технику и брендовую одежду.

«В ходе обысков по местам проживания женщин изъято более 15 миллионов рублей, 18,5 тысячи долларов США, 5,5 тысячи евро, ювелирные изделия и документы. По ходатайству следователя судом на их имущество наложен арест на сумму более 35 миллионов рублей», - отметила Волк.

Добавляется, что в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Сейчас обе женщины находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни по делу о взятке.

