Сотрудники ФСБ задержали фальшивомонетчиков в Дагестане

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, состоящую из 11 фальшивомонетчиков, печатавших поддельные пятитысячные купюры в республике Дагестан. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Отмечается, что годовой объем поддельных купюр достигал не менее миллиарда рублей.

Сейчас всех задержанных отправили в СИЗО. В результате обысков оборудование для изготовления денег было изъято.

Ранее специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала НСН, что выпуск в России новых сторублевок не связан с разгулом фальшивомонетчиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеФСБФальшивые Деньги

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