Сотрудники ФСБ задержали фальшивомонетчиков в Дагестане

Отмечается, что годовой объем поддельных купюр достигал не менее миллиарда рублей.

Сейчас всех задержанных отправили в СИЗО. В результате обысков оборудование для изготовления денег было изъято.

Ранее специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала НСН, что выпуск в России новых сторублевок не связан с разгулом фальшивомонетчиков.

