Сотрудники ФСБ задержали фальшивомонетчиков в Дагестане
Сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, состоящую из 11 фальшивомонетчиков, печатавших поддельные пятитысячные купюры в республике Дагестан. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что годовой объем поддельных купюр достигал не менее миллиарда рублей.
Сейчас всех задержанных отправили в СИЗО. В результате обысков оборудование для изготовления денег было изъято.
Ранее специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала НСН, что выпуск в России новых сторублевок не связан с разгулом фальшивомонетчиков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Сотрудники ФСБ задержали фальшивомонетчиков в Дагестане
- В Крыму хакеры взломали радиоэфир
- В Японии допустили, что Зеленский станет «вторым бен Ладеном»
- США получат широкий доступ к военным объектам Филиппин
- В России выявили схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег
- СМИ: Глава Калининграда подал в отставку
- Экс-банкир Макдональд: Глава ФРС лжет о состоянии банков в США
- Байден заявил, что ему страшно находиться в Белом доме
- Рогов: Киев готовит несколько ударов в Запорожской области
- Си Цзиньпин и делегация КНР покинули Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru