Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области

Сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации в ходе совместной операции с региональным Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России задержали в Ростовской области главаря и пятерых участников экстремистской организации «Алля-Аят». Утверждается, что они под кураторством из-за рубежа вербовали в ряды группировки местных жителей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.