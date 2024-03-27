Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области

Сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации в ходе совместной операции с региональным Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России задержали в Ростовской области главаря и пятерых участников экстремистской организации «Алля-Аят». Утверждается, что они под кураторством из-за рубежа вербовали в ряды группировки местных жителей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Отмечается, что финансовые потоки структуры выводились за рубеж. Среди жителей Ростовской области проводилась агрессивная вербовочная политика, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ФСБ предотвратила подготовку теракта в Бердянске, ликвидирован украинский агент, также причастный к убийству российского военного.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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