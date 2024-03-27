Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области
Сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации в ходе совместной операции с региональным Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России задержали в Ростовской области главаря и пятерых участников экстремистской организации «Алля-Аят». Утверждается, что они под кураторством из-за рубежа вербовали в ряды группировки местных жителей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что финансовые потоки структуры выводились за рубеж. Среди жителей Ростовской области проводилась агрессивная вербовочная политика, подчеркнул собеседник агентства.
Ранее ФСБ предотвратила подготовку теракта в Бердянске, ликвидирован украинский агент, также причастный к убийству российского военного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru