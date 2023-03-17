Сотрудники ФСБ задержали «черных» банкиров в Санкт-Петербурге

Отмечается, что злоумышленниками были созданы десятки подконтрольных фиктивных компаний. Задержанные на протяжении четырех лет помогали своим клиентам обналичивать деньги. Оборот нелегального бизнеса составлял не менее трехсот миллионов рублей.

Вопрос об аресте фигурантов будет решен в ближайшее время.

Ранее пожилая москвичка под влиянием мошенника выбросила из окна квартиры в пакетах 900 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам сумели задержать подозреваемого.

