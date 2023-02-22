Пенсионерка в Москве сбросила жулику из окна 900 тысяч рублей

Пожилая жительница российской столицы под влиянием мошенника выбросила из окна квартиры в пакетах 900 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам сумели задержать подозреваемого, информирует Главное управление МВД по Москве.

Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый приезжий из другого региона. Как отмечают «Известия», часть похищенных денег он успел потратить, а всё остальное перевел на банковские карты другим лицам.

По предварительным данным, мошенник сначала позвонил по телефону 83-летней пенсионерке под личиной участкового сотрудника полиции.

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Он поинтересовался, не получала ли она до этого звонки с угрозами. После отрицательного ответа вскоре женщине позвонил неизвестный и стал угрожать завладением её квартирой, требуя выкуп.

После с пенсионеркой вновь связался мнимый участковый и попросил помочь в поимке злоумышленника якобы при передаче денег. В результате, жертва обмана сняла в банкомате крупную сумму, вернулась в квартиру и скинула около 900 тысяч рублей на улицу в два захода.

Подозреваемый отправлен в следственный изолятор, возбуждено уголовное дело.

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ТЕГИ:МоскваПенсионерыМошенники
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