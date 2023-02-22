Пенсионерка в Москве сбросила жулику из окна 900 тысяч рублей

Пожилая жительница российской столицы под влиянием мошенника выбросила из окна квартиры в пакетах 900 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам сумели задержать подозреваемого, информирует Главное управление МВД по Москве.

Злоумышленником оказался 41-летний ранее судимый приезжий из другого региона. Как отмечают «Известия», часть похищенных денег он успел потратить, а всё остальное перевел на банковские карты другим лицам.

По предварительным данным, мошенник сначала позвонил по телефону 83-летней пенсионерке под личиной участкового сотрудника полиции.