СМИ: Мошенники украли 16 млн рублей у племянника Сталина
Мошенники похитили 16 млн рублей у 93-летнего Леонида Аллилуева, сына сестры второй жены Иосифа Сталина, столичная полиция проводит проверку. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что пенсионер сообщил правоохранителям о мошенничестве 8 февраля. По словам Аллилуева, в сентябре ему позвонил представившийся сотрудником Центробанка мужчина и вынудил перевести свои сбережения на «резервные реквизиты», чтобы защититься от мошенников.
«Введенный в заблуждение Аллилуев в период с 10 сентября по 20 октября сделал несколько крупных денежных переводов на общую сумму в 16 млн руб. на продиктованный ему счет. После последнего зачисления злоумышленники перестали выходить на связь с пенсионером, тогда же мужчина понял, что его деньги были похищены», — поделился собеседник агентства.
По данным СМИ, ранее Аллилуев уже становился жертвой злоумышленников: в апреле прошлого года женщина, представившись сотрудником полиции, похитила из дома пенсионера 3,4 млн рублей. Мошенницу задержали и приговорили к 3,5 года колонии.
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