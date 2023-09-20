Сотрудники ФСБ задержали банду теневых банкиров

Отмечается, что членами преступной группы были пятеро мужчин и три женщины. Они занимались инкассацией и переводами без специального разрешения в Тамбовской, Орловской, Московской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях. Незаконные операции проводились через расчетные счета в 18 банках, которые были открыты от имени руководителей не менее 35 компаний.

Преступники незаконно получили свыше 168 млн рублей незаконного дохода с 2020 по 2023 год, объем операций составил более миллиарда рублей. Против них возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности группой лиц в особо крупном размере.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы физлиц на мошенничество. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

