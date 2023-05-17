Сотрудники ФСБ задержали 165 подпольных оружейников в 44 регионах России
ФСБ России сообщила о задержании 165 нелегальных оружейников в 44 российских регионах, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве сообщили, что в ходе задержаний было изъято около 400 единиц оружия как российского, так и иностранного производства. В частности, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, , три пулемета, 207 пистолетов и револьверов.
Уточняется, что масштабные мероприятия по задержанию подпольных оружейников прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Мордовии и других регионах по местам жительства злоумышленников.
Центр общественных связей ФСБ 16 мая сообщил о задержании 25-летней гражданки Украины. Ее подозревают в передаче информации об объектах, технике, укреплениях и позициях армии России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru