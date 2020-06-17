Сотрудники ФСБ прибыли в захваченный экс-духовником Поклонской храм
Силовики прибыли сюда после сообщений о том, что казаки, которые подчиняются хиигумену, заняли религиозный объект и не пропускают туда представителей Русской православной церкви.
В свою очередь в интервью E1 сам Сергий заявил, что правоохранительные органы проверили монастырь и покинули его территорию.
«Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей», - сказал он изданию.
Ранее СМИ сообщили, что настоятельница Среднеуарльского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) и некоторые монахини покинули обитель, которую, по сообщениям ряда СМИ, ранее «захватил» схиигумен Сергий (Романов).
Схиигумен Сергий — ковид-диссидент, который считает пандемию коронавируса мифом. За это его будут судить по закону о распространении фейков. Кроме того, клирик проклял тех, кто закрывал храмы, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. По некоторым данным, ранее Сергий был духовником депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.
В конце апреля епархия запретила ему проповедовать, а затем отстранила от служения, отмечала «Свободная пресса». Также недавно над священнослужителем состоялся церковный суд. На нем Сергий заявил,что митрополиту Кириллу придётся брать монастырь штурмом.
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