Сотрудники ФСБ прибыли в захваченный экс-духовником Поклонской храм

Силовики прибыли сюда после сообщений о том, что казаки, которые подчиняются хиигумену, заняли религиозный объект и не пропускают туда представителей Русской православной церкви.



В свою очередь в интервью E1 сам Сергий заявил, что правоохранительные органы проверили монастырь и покинули его территорию.



«Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей», - сказал он изданию.



Ранее СМИ сообщили, что настоятельница Среднеуарльского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) и некоторые монахини покинули обитель, которую, по сообщениям ряда СМИ, ранее «захватил» схиигумен Сергий (Романов).



Схиигумен Сергий — ковид-диссидент, который считает пандемию коронавируса мифом. За это его будут судить по закону о распространении фейков. Кроме того, клирик проклял тех, кто закрывал храмы, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. По некоторым данным, ранее Сергий был духовником депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.



В конце апреля епархия запретила ему проповедовать, а затем отстранила от служения, отмечала «Свободная пресса». Также недавно над священнослужителем состоялся церковный суд. На нем Сергий заявил,что митрополиту Кириллу придётся брать монастырь штурмом.

