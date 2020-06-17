Сотрудники ФСБ прибыли в захваченный экс-духовником Поклонской храм

В Среднеуральский женский монастырь, который якобы был захвачен хиигуменом Сергием (Романовым), прибыли сотрудники ФСБ и полиции, сообщает Ura.ru.

Церковный суд над «духовником Поклонской» провалился

Силовики прибыли сюда после сообщений о том, что казаки, которые подчиняются хиигумену, заняли религиозный объект и не пропускают туда представителей Русской православной церкви.

В свою очередь в интервью E1 сам Сергий заявил, что правоохранительные органы проверили монастырь и покинули его территорию.

«Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей», - сказал он изданию.

Ранее СМИ сообщили, что настоятельница Среднеуарльского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) и некоторые монахини покинули обитель, которую, по сообщениям ряда СМИ, ранее «захватил» схиигумен Сергий (Романов).

Схиигумен Сергий — ковид-диссидент, который считает пандемию коронавируса мифом. За это его будут судить по закону о распространении фейков. Кроме того, клирик проклял тех, кто закрывал храмы, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. По некоторым данным, ранее Сергий был духовником депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В конце апреля епархия запретила ему проповедовать, а затем отстранила от служения, отмечала «Свободная пресса». Также недавно над священнослужителем состоялся церковный суд. На нем Сергий заявил,что митрополиту Кириллу придётся брать монастырь штурмом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:Наталья ПоклонскаяСвященникиЕкатеринбургРПЦ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры