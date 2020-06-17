Из захваченного «экс-духовником Поклонской» монастыря ушла настоятельница
Настоятельница Среднеуарльского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) и некоторые монахини покинули обитель, которую, по сообщениям ряда СМИ, ранее «захватил» схиигумен Сергий (Романов). Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Отмечается, что они покинули монастырь временно, во избежание ненужных распрей и для того, чтобы дать отцу Сергию «возможность одуматься».
Схиигумен Сергий (Романов) — ковид-диссидент, который считает пандемию коронавируса мифом. За это его будут судить по закону о распространении фейков. Кроме того, клирик проклял тех, кто закрывал храмы, заявлял об угрозе создания «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования. В конце апреля епархия запретила ему проповедовать, а затем отстранила от служения. На этой неделе состоялся церковный суд над схиигуменом, который тот, выступив не по сути дела, спешно покинул. Затем, как сообщали местные СМИ, схиигумен Сергий «захватил» Среднеуральский монастырь и организовал его охрану силами казаков. Внутрь они пропускали только паломников.
Как сообщает Ura.ru, схиигумен заявил на церковном суде, что митрополиту Кириллу придётся брать монастырь штурмом. «Из дома матери Божьей никуда не уйду. На сердце спокойно, совесть меня не обличает», - сказал он.
Схиигумена Сергия (Романова) называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и некоторых других VIP-персон.
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