Церковный суд над «духовником Поклонской» провалился

Церковный суд Екатеринбургской епархии не смогу вынести решение относительно основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), которого СМИ также называют духовным наставником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Как пишет издание E1.ru, схиигумен Сергий явился на заседание, возложив на себя наперсный крест, что ему ранее запретили. Он зачитал текст, не имеющий отношения к сути предъявленных ему обвинений, и спешно покинул помещение. Фактически он так и не объяснил своё поведение, ставшее поводом для разбирательств.

В Екатеринбургской епархии рассчитывают, что схиигумен всё же согласится на искренний разговор, «одумается и исправится». Следующее заседание пройдёт 26 июня.

В конце апреля клирика лишили права проповедовать после видео с критикой государства. Схиигумен Сергий уверял, что эпидемия коронавируса является выдумкой, и проклял тех, кто закрывал храмы. К слову, за заявление о коронавирусе клирика будут судить по закону о распространении фейков. Затем схиигумену запретили принимать исповедь, делать монашеские постриги и благословлять на них.

Позже схиигумен Сергий заявил, что церковь покидать на собирается, и выгонять его придётся с Росгвардией.

