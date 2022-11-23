Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на военных объектах Воронежской области

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников, в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», - рассказали в силовом ведомстве.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в Севастополе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

