Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на военных объектах Воронежской области

Предотвращены диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Как отмечается, в регионе действовала законспирированная группа сторонников украинской националистической идеологии.

В Бердянске двух местных жителей задержали по подозрению в диверсионной деятельности

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников, в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника, последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», - рассказали в силовом ведомстве.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта в Севастополе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:ЛиквидацияВоенныеВоронежская ОбластьФСБ
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