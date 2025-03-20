Сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ

Сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словами, трагедия произошла на участке автодороги Графовка — Репяховка, где атаке украинского беспилотник подвергся служебный автомобиль Росгвардии.

«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что около села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области на взрывном устройстве подорвался служебный автобус, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеВСУБелгородская областьРосгвардия

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