Сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ
Сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словами, трагедия произошла на участке автодороги Графовка — Репяховка, где атаке украинского беспилотник подвергся служебный автомобиль Росгвардии.
«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что около села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области на взрывном устройстве подорвался служебный автобус, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru