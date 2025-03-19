Жителей приграничных сел Белгородской области призвали временно покинуть дома

По его словам, он посетил несколько населённых пунктов Краснояружского и Ракитянского районов, где проговорил с жителями и попытался уговорить их уехать.

«Как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Но на сегодняшний момент лучше принять меры предосторожности», - написал губернатор, добавив, что жители «обещали подумать».

Ранее в Минобороный РФ заявили, что российские войска отразили все попытки украинских военнослужащих проникнуть на территорию Белгородской области, сообщает RT.

