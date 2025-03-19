Жителей приграничных сел Белгородской области призвали временно покинуть дома

Жителям приграничных сёл Белгородской стоит временно покинуть свои дома и выехать в безопасное место. Об этом в своём Telegram-кнаале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, он посетил несколько населённых пунктов Краснояружского и Ракитянского районов, где проговорил с жителями и попытался уговорить их уехать.

«Как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Но на сегодняшний момент лучше принять меры предосторожности», - написал губернатор, добавив, что жители «обещали подумать».

Ранее в Минобороный РФ заявили, что российские войска отразили все попытки украинских военнослужащих проникнуть на территорию Белгородской области, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:РегионыЭвакуацияСпецоперацияБелгородская область

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