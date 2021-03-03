Сотрудник МВД ДНР погиб в ходе обстрелов

МВД Донецкой народной республики сообщило о гибели сотрудника ведомства в ходе обстрелов. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что снайперский обстрел произошел в районе города Ясиноватая. Под обстрел попала следственно-оперативная группа.

В феврале российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с редакторами ведущих российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс. Президент, обратившись к журналистам, напомнил об общей ответственности за страну. Он подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо думать о последствиях того или иного шага. «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — отрезал президент России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНР
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