Сотрудник МВД ДНР погиб в ходе обстрелов

Отмечается, что снайперский обстрел произошел в районе города Ясиноватая. Под обстрел попала следственно-оперативная группа.



В феврале российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с редакторами ведущих российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс. Президент, обратившись к журналистам, напомнил об общей ответственности за страну. Он подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо думать о последствиях того или иного шага. «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — отрезал президент России.