Грызлов обвинил Киев в эскалации конфликта в Донбассе

Как сообщил полпред, в среду участники заседания ТКГ обсудили нарушения, допущенные Киевом на линии соприкосновения.

«Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах», — цитирует Грызлова РИА Новости.

Полпред считает, что эти действия совершены целенаправленно по приказу украинских властей.

Кроме того, Грызлов заявил, что Киев не соблюдает большинство согласованных ранее гарантий безопасности, и властям Украины необходимо в рамках диалога с Донбассом вернуться к соблюдению перемирия.

Однако полпред подчеркнул, что Донбассу «будет трудно доверять обещаниям», пока Киев «держит курс на войну».

Как напомнил Грызлов, украинская сторона отказалась от договоренностей по подготовке плана действий по урегулированию ситуации в соответствии с Минскими соглашениями. Также полпред отметил, что гуманитарные и экономические вопросы региона по-прежнему не решаются.

Грызлов уверен, что повлиять на ситуацию сможет переход к политическому регулированию, в результате чего у Киева появится возможность вернуться «к миру и к нормальной жизни».

Ранее глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил об угрозе выхода России из соглашения о перемирии в Донбассе.

