«Опасные игры!»: Серпентолог предостерег от использования змей для «лечения»
Мало того, что любая змея может укусить и поранить человека, так еще и для самих змей долгий контакт с человеком вреден, заявил НСН серпентолог Владимир Черлин.
Любые «развлечения» со змеями опасны, так как даже неядовитая змея может укусить и поранить, а также вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Об этом НСН заявил эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.
В Москве появилась новая услуга — змеетерапия. «Всего» за 50 тысяч рублей людям обещают вылечить боли в спине, страхи и даже похудеть. Во время сеанса рептилий выкладывают на тело в стеклянном ящике. Так, на фоне стресса организм провоцирует мощный выброс гормонов надпочечников, которые сжигают жир. Сами врачи, которые проводят процедуру, говорят, что молочные змеи совершенно безопасны. Черлин отметил, что такая «услуга» - это самый настоящий развод, так как она не принесет никакой пользы для организма, а скорее даже вред.
«Это однозначный развод. Если речь идет о молочных змеях, да, они, конечно, не ядовитые. Но это абсолютно бессмысленная вещь. Это не массаж, его вам делает массажист, так как он воздействует на определенные нервные окончания, а просто положить животное на спину – так не работает. Другое дело, если речь идет о котах, собаках, лошадях, дельфинах. Там происходит эмоциональный контакт с человеком. Что касается змей, то там ничего подобного не происходит. Если человек боится, то у него может быть просто стресс. Ничего полезного в стрессе нет. Это однозначно развод, причем наглый», - отметил серпентолог.
По словам Черлина, даже самая безобидная змея может поранить и вызвать аллергическую реакцию у человека.
«Змеи не могут эмоционально отреагировать на человека. Они наоборот устают и через время провисают, как веревка. Даже едят потом плохо, для них это не полезно. Кроме того, когда люди пытаются заработать, используя змей, то это может быть опасно. Иногда даже неядовитая змея может броситься и укусить и доставить массу неприятностей. Потому что эти животные не любят, например, когда им перед мордой делают резкое движение, или когда трогают за хвост. Есть некоторые вещи, которые лучше не делать – это надо знать. Мало того, у них в слюне есть вещества, которые у некоторых людей, склонных к аллергии, могут вызвать очень тяжелую реакцию. Это все опасные игры», - подытожил он.
Ранее заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников заявил НСН, что общество друзей и родных, а также домашних животных, помогут победить стресс.
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