«Опасные игры!»: Серпентолог предостерег от использования змей для «лечения»

Любые «развлечения» со змеями опасны, так как даже неядовитая змея может укусить и поранить, а также вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Об этом НСН заявил эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин.

В Москве появилась новая услуга — змеетерапия. «Всего» за 50 тысяч рублей людям обещают вылечить боли в спине, страхи и даже похудеть. Во время сеанса рептилий выкладывают на тело в стеклянном ящике. Так, на фоне стресса организм провоцирует мощный выброс гормонов надпочечников, которые сжигают жир. Сами врачи, которые проводят процедуру, говорят, что молочные змеи совершенно безопасны. Черлин отметил, что такая «услуга» - это самый настоящий развод, так как она не принесет никакой пользы для организма, а скорее даже вред.