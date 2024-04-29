Сотрудник хостела: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
29 апреля 202403:01
Двенадцатый фигурант дела о теракте, который произошел в концертном зале в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на строительной площадке в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, в котором они проживали.
По его словам, в хостеле на 3 тысячи человек не могут знать всех в лицо.
Курбонов 2003 года рождения является уроженцем города Пархор.
В результате теракта, совершенного в «Крокус Сити Холле» 22 марта, погибли 145 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru