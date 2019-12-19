Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
19 декабря 201920:15
Один из двух сотрудников ФСБ, которым в ходе стрельбы на Лубянке были нанесены тяжелые ранения, скончался. Об этом сообщает РИА Новости.
Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия в центре Москвы после 18.00. Как ранее сообщалось, в результате тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ.
Президенту РФ Владимиру Путину уже доложено о произошедшем, он следит за ситуацией. Движение в районе Лубянки остается перекрытым. На месте происшествия работают экстренные службы.
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