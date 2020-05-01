В майские праздники ГИБДД устроит тотальную «охоту» на пьяных за рулём
Госавтоинспекция в дни майских праздников организует масштабные проверки и спецоперации по выявлению нарушителей правил дорожного движения, в том числе пьяных водителей, передаёт ТАСС. Как подчеркнули в ГИБДД, пьяные за рулём не могут ожидать никаких поблажек.
Тем более, никакой лояльности к таким нарушителям не может быть в условиях сложившейся обстановки и мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, считают в ведомстве. «Напротив, контроль за трезвостью водителей в эти дни будет особенно строг», - подчеркнули в ГИБДД.
В Госавтоинспекции обратили внимание на плохие показатели статистики, согласно которой, за неполные четыре месяца этого года количество аварий, связанных с управлением автомобилями в пьяном виде, выросло почти на 15% по сравнению с тем же отрезком времени 2019 года.
Всего произошло около 3 тысяч таких ДТП, которые унесли жизни 650 человек. Это почти на 21% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения стало причиной каждого 10 ДТП и каждого 4 смертельного случая на дорогах.
В ГИБДД призвали всех участников дорожного движения оперативно сообщать в полицию о неадекватном поведении водителей на трассах. Кроме того, в условиях эпидемии и ограничительных мер с ней связанных, совершать поездки на личных автомобилях необходимо только в случае крайне необходимости.
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