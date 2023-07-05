Сотрудничавшего с разведкой Украины жителя ЛНР посадили на 14 лет
Верховный суд Луганской народной республики признал местного жителя виновным в госизмене, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, мужчина 1995 года рождения был завербован военной разведкой Украины «на материальной основе». В период с апреля 2021 по апрель 2022 года он передавал сотруднику украинской разведки «сведения военного характера, составляющие гостайну».
«Гражданин С. признан виновным... ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - заявили в суде.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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