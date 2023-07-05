Сотрудничавшего с разведкой Украины жителя ЛНР посадили на 14 лет

По данным следствия, мужчина 1995 года рождения был завербован военной разведкой Украины «на материальной основе». В период с апреля 2021 по апрель 2022 года он передавал сотруднику украинской разведки «сведения военного характера, составляющие гостайну».

«Гражданин С. признан виновным... ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - заявили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

