Финансировавшего ВСУ жителя Хабаровского края задержали за госизмену
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене, по данным правоохранителей, мужчина перевел личную криптовалюту на нужды ВСУ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — отметили в ведомстве.
По данным спецслужбы, задержанный переводил деньги через проживающих на Украине третьих лиц на счет иностранного благотворительного фонда, пишет Ura.ru. За счет этих средств приобретались беспилотники, тепловизионные прицелы, боеприпасы, медицинские средства для украинской армии.
Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru