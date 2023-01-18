Сотни человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за угрозы взрыва

Причиной послужило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, на прошлой неделе аноним сообщил о «минировании» всех торговых центров Москвы. По предварительным данным, угроза исходила с территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

