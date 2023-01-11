В Москве неизвестный «заминировал» все торговые центры

Аноним сообщил о «минировании» всех торговых центров Москвы, правоохранители проводят выборочные проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Сомали 15 человек погибли при взрыве заминированных автомобилей

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, угроза исходила с территории Украины. Оперативные службы начали выборочные проверки зданий, при этом эвакуации не проводятся.

Ранее в Японии пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Неизвестный по телефону заявил о бомбе в багажном отделении воздушного судна, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МинированиеТорговые ЦентрыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры