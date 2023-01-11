В Москве неизвестный «заминировал» все торговые центры
Аноним сообщил о «минировании» всех торговых центров Москвы, правоохранители проводят выборочные проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города», - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, угроза исходила с территории Украины. Оперативные службы начали выборочные проверки зданий, при этом эвакуации не проводятся.
Ранее в Японии пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Неизвестный по телефону заявил о бомбе в багажном отделении воздушного судна, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru