В Москве «заминировали» Третьяковскую галерею
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Государственной Третьяковской галерее в Москве, из здания на Лаврушинском переулке эвакуировали около 400 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника агентства в экстренных службах, после получения анонимного сообщения на место выехали специалисты оперативных ведомств.
В пресс-службе музея отметили, что из-за «минирования» помещение Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и здание Новой Третьяковки на Крымском Валу будут закрыты до 19:00.
Сообщение об угрозе взрыва в Третьяковке также поступало во вторник, тогда из музея эвакуировали около тысячи человек.
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