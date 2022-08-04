В Москве «заминировали» Третьяковскую галерею

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Государственной Третьяковской галерее в Москве, из здания на Лаврушинском переулке эвакуировали около 400 человек. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным источника агентства в экстренных службах, после получения анонимного сообщения на место выехали специалисты оперативных ведомств.

В пресс-службе музея отметили, что из-за «минирования» помещение Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и здание Новой Третьяковки на Крымском Валу будут закрыты до 19:00.

Сообщение об угрозе взрыва в Третьяковке также поступало во вторник, тогда из музея эвакуировали около тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинированиеТретьяковская ГалереяМосква
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