В Москве «заминировали» Третьяковскую галерею

По данным источника агентства в экстренных службах, после получения анонимного сообщения на место выехали специалисты оперативных ведомств.

В пресс-службе музея отметили, что из-за «минирования» помещение Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и здание Новой Третьяковки на Крымском Валу будут закрыты до 19:00.

Сообщение об угрозе взрыва в Третьяковке также поступало во вторник, тогда из музея эвакуировали около тысячи человек.

