Путин: Нападение на Фицо является чудовищным преступлением

Российский лидер направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой отметил, что знает словацкого политика «как мужественного и сильного духом человека».

«Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять.. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», - подчеркнул Путин.

Ранее Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны в Гандлове. Как сообщает «Свободная пресса», полиция задержала стрелявшего.