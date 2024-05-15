Путин: Нападение на Фицо является чудовищным преступлением

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо является чудовищным преступлением, у которого «не может быть никаких оправданий». Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Российский лидер направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой отметил, что знает словацкого политика «как мужественного и сильного духом человека».

«Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять.. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», - подчеркнул Путин.

Ранее Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны в Гандлове. Как сообщает «Свободная пресса», полиция задержала стрелявшего.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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