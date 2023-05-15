Состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР стабильное

Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан
«Корнет ранен. Его состояние стабильное», - сообщил источник.

Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демихина. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее подрывом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ЛуганскВзрывЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры