При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан

При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«По предварительным данным, в результате подрыва [...] пять раненых, из них трое тяжелых», - написал он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о взрыве в центре Луганска. Инцидент произошел на улице Демехина.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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