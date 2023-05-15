При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан
15 мая 202315:05
При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«По предварительным данным, в результате подрыва [...] пять раненых, из них трое тяжелых», - написал он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о взрыве в центре Луганска. Инцидент произошел на улице Демехина.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru