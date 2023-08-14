Соседка рассказала о спасении девочки с карниза 9-го этажа в Каспийске
Мать девочки, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома в Каспийске, была недовольна тем, что спасатели пытались выломать дверь, чтоб попасть в квартиру, сказала «Газете.Ru» соседка Карина.
Накануне ребенка на карнизе заметили шедшие на пляж туристы. Пока ждали сотрудников полиции, местные жители растянули под окнами одеяла.
По словам соседки Карины, девочку спас сосед с восьмого этажа, который забежал в квартиру и снял малышку с окна.
Ранее в Москве из окна девятого этажа в Чертаново выпала голая девушка. Она выжила, врачи диагностировали у пострадавшей открытые переломы ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru