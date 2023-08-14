Соседка рассказала о спасении девочки с карниза 9-го этажа в Каспийске

Мать девочки, которая вылезла из окна на девятом этаже многоквартирного дома в Каспийске, была недовольна тем, что спасатели пытались выломать дверь, чтоб попасть в квартиру, сказала «Газете.Ru» соседка Карина.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил из окна девочку

Накануне ребенка на карнизе заметили шедшие на пляж туристы. Пока ждали сотрудников полиции, местные жители растянули под окнами одеяла.

По словам соседки Карины, девочку спас сосед с восьмого этажа, который забежал в квартиру и снял малышку с окна.

Ранее в Москве из окна девятого этажа в Чертаново выпала голая девушка. Она выжила, врачи диагностировали у пострадавшей открытые переломы ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеРебенок

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