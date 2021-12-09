Соседи стрелка из МФЦ сообщили, что редко видели мужчину

Соседи московского стрелка Сергея Глазова, который открыл огонь в МФЦ «Рязанский», почти не знали мужчину, сообщает телеканал «360».

Стрелок из МФЦ признал вину

По их словам, они никогда с ним не встречались. Убийцу один из жильцов его подъезда охарактеризовал темной личностью, которую «никто не знает». «Ночью приходил, ночью уходил. Квартиру, по-моему, снимал. Темная личность», — заявил пенсионер.

Еще одна женщина подтвердила, что тоже «ни разу не видела» устроившего стрельбу. Кому-то Глазов показался тихим и не общительным. По словам соседей, в дом он переехал около двух лет назад.

Напомним, Сергей Глазов не имел разрешения на оружие на момент происшествия.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате нападения два человека погибли, ещё четверо, включая 10-летнего ребёнка, получили тяжелые ранения. Глазов открыл огонь после просьбы охранника надеть медицинскую маску.

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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:МоскваСтрелок
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