Соседи стрелка из МФЦ сообщили, что редко видели мужчину

По их словам, они никогда с ним не встречались. Убийцу один из жильцов его подъезда охарактеризовал темной личностью, которую «никто не знает». «Ночью приходил, ночью уходил. Квартиру, по-моему, снимал. Темная личность», — заявил пенсионер.

Еще одна женщина подтвердила, что тоже «ни разу не видела» устроившего стрельбу. Кому-то Глазов показался тихим и не общительным. По словам соседей, в дом он переехал около двух лет назад.

Напомним, Сергей Глазов не имел разрешения на оружие на момент происшествия.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате нападения два человека погибли, ещё четверо, включая 10-летнего ребёнка, получили тяжелые ранения. Глазов открыл огонь после просьбы охранника надеть медицинскую маску.

