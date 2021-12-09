Соседи стрелка из МФЦ сообщили, что редко видели мужчину
Соседи московского стрелка Сергея Глазова, который открыл огонь в МФЦ «Рязанский», почти не знали мужчину, сообщает телеканал «360».
По их словам, они никогда с ним не встречались. Убийцу один из жильцов его подъезда охарактеризовал темной личностью, которую «никто не знает». «Ночью приходил, ночью уходил. Квартиру, по-моему, снимал. Темная личность», — заявил пенсионер.
Еще одна женщина подтвердила, что тоже «ни разу не видела» устроившего стрельбу. Кому-то Глазов показался тихим и не общительным. По словам соседей, в дом он переехал около двух лет назад.
Напомним, Сергей Глазов не имел разрешения на оружие на момент происшествия.
Стрельба произошла 7 декабря. В результате нападения два человека погибли, ещё четверо, включая 10-летнего ребёнка, получили тяжелые ранения. Глазов открыл огонь после просьбы охранника надеть медицинскую маску.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Соседи стрелка из МФЦ сообщили, что редко видели мужчину
- Путин: США придется отказаться от санкций против России
- Байден в шутку рассказал, что обсуждал с Путиным журналистов
- Путин удивился стоимости турпоездки на «Восточный»
- «Зенит» вырвал ничью с «Челси» в добавленное время
- Столичная ГИБДД опубликовала «Новогоднюю памятку водителю»
- Источник: Стрелок в МФЦ не имел разрешения на оружие
- Во Франции заявили о сохранении террористической угрозы в стране
- Калининградский губернатор назвал неадекватными цены на жилье в регионе
- Путин пошутил на тему санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru