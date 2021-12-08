Источник: Стрелок в МФЦ не имел разрешения на оружие

Сергей Глазов, устроивший стрельбу в одном из МФЦ в Москве, не имел разрешения на оружия на момент происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, мужчина имел разрешение на оружие восемь лет назад на карабин «Сайга», но сдал его после окончания срока лицензии.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате нападения два человека погибли, ещё четверо, включая 10-летнего ребёнка, получили тяжелые ранения. Глазов открыл огонь после просьбы охранника надеть медицинскую маску.

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ФОТО: depositphotos.com
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