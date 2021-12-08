Стрелок из МФЦ признал вину
Сергей Глазов, устроивший во вторник 7 декабря стрельбу в МФЦ, признал свою вину в убийстве. В результате нападения два человека погибли, ещё четверо, включая 10-летнего ребёнка, получили тяжелые ранения. Об этом сообщили в среду в Общественной наблюдательной комиссии.
По данным МВД, мужчина сообщил следователям, что пришёл в учреждение за получением паспорта, однако сотрудники МФЦ, прежде чем оказать услугу, потребовали от посетителя надеть маску. Глазов наотрез отказался выполнить их требование и открыл стрельбу, предварительно назвав пандемию коронавируса мировым заговором.
По данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, своё оружие сдавать отказался.
По факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.
Ранее СК показал видео допроса устроившего стрельбу в столичном МФЦ.
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